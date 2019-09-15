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İlk maçında gol atan Radamel Falcao dünya basınında övgüyle bahsedildi

Galatasaray'ın yeni transferi Falcao'nun ilk maçı olan Kasımpaşa mücadelesinde golünü atması dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

3 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun ülkesinde yayın yapan Marca Colombia, "Büyüleyici bir hikaye" manşetini atıp, "Büyük şeylerden etkilenen oyuncular vardır. Falcao da onlardan biri. Galatasaray ile olan hikayesi büyüleyici başladı ve golle devam ediyor" dedi.

Falcao attı 3 puan geldi 

İtalyan Calciomercato sitesi de, "Falcao, G.Saray formasıyla ilk maçında golünü attı. Bu gol sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getirdi ve Galatasaray bu golle 3 puan kazandı" ifadelerine yer verdi. Portekiz'den A Bola, "Falcao ve Quaresma karşı karşıya geldi. Falcao, ilk maçında Galatasaray'a 3 puanı getirdi" diye yazdı.

Harika oyun için, teşekkürler tanrım

Hollanda'dan AD ise "İlk maçında golü bulan Falcao şanslıydı. Şutunda Ben Youssef'e çarpan top yön değiştirip ağlara gitti. Falcao dolu tribünler önünde 89'da alkışlarla kenara geldi" dedi.

Sarı-Kırmızılı forma ile çıktığı ilk karşılaşmada Kasımpaşa ağlarını havalandıran Radamel Falcao da, instagramdan yaptığı açıklamada, "Bu zafer için teşekkürler tanrım. Harika takım oyunu ve alınan 3 puan. Çalışmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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