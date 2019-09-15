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ALES kaç dakika 2019 ALES/2 kaç soru çıkacak ÖSYM

Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli sayılacak. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 22 Eylül'de uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-ALES/2) giriş belgeleri açıklandI. ALES sınav giriş belgeleri 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden alınacak. 

-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 22 Eylül'de uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-ALES/2) giriş belgeleri açıklandı. İşte, konuya dair ayrıntılar...

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 22 Eylül'de yapılacak 2019-ALES/2'e başvuran adayların sınava girecekleri bina, salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.

ALES ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI

Duyuruda ayrıca adayların, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı da yapıldı.

Sınav takvimini resmi sayfasından paylaşan ÖSYM, pek çok sınavda olduğu gibi ALES çıkmış sorularını da resmi sayfası üzerinden erişime açıyor. Adaylar, ALES çıkmış sorularıyla sınava dair ipuçları ediniyor. ALES'in geçmiş dönmelere ait sınav sorularını görmek için aşağıdaki linke tıklayın.

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