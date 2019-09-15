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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a önemli görev! Bakın hangi maçı yönetecek

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 17 Eylül Salı günü İngiltere'nin Chelsea ekibi ile İspanya temsilcisi Valencia arasında oynanacak ilk hafta maçını yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Hüseyin Göçek olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Mete Kalkavan, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da Ali Palabıyık görev alacak.

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