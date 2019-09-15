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Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu maç kafilesinde yer almadı

FENERBAHÇE’de, Andorra ile oynanan milli maçtan sonra ağrıları artan kaptan Emre Belözoğlu, Alanyaspor maçı kafilesine dahil edilmedi.

Andorra ile oynanan milli maçta yaşadığı sakatlık sebebiyle ağrılar çeken kaptan Emre Belözoğlu’nun durumu netlik kazandı. Ligin 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Emre Belözoğlu'nun sakatlığı nedeniyle maç kafilesinde yer almadı.

Emre’nin yerine Alanyaspor karşısında ilk 11’de yeni transfer Luiz Gustavo görev yapacak. Brezilyalı futbolcu böylece sarı lacivertli formayla ilk maçına çıkmış olacak.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor kafilesi de belli oldu. Kafilede Erten, Hasan Ali, Isla, Moses, Emre Belözoğlu, Mehmet Ekici, Muhammed, Oytun, Okan yer almadı.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor kafilesi şu isimlerden oluşuyor:

Harun, Altay, Sadık, Zanka, Serdar, Adil, Murat, Nabil, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Miha, Alper, Max, Ferdi, Deniz, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç

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