Down sendromlu milli yüzücülerde hedef şampiyonluk

Down Sendromlu Yüzme Milli Takımı Antrenörü Gaye Kurubaş, iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi: "Önümüzdeki hafta İtalya'da düzenlenecek olan Down Sendromlular Avrupa Yüzme Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. 8 sporcumuz var; 4 kız, 4 erkek. Çok gelişme katettiler. Zaten biz bu şampiyonaya geçen seneden beri hazırlanıyorduk. Bölge ve yüzme şampiyonalarından derlediğimiz iyi netice alan çocuklarla milli takımımızı kurduk. Şubat ayından beri bu şampiyonanın hazırlıkları sürüyor. Sporcularımız önce kendi özel antrenörleriyle beraber çalışıyorlar ve şampiyona öncesinde kamp programımıza dahil edildiler. 1 haftadan beri buradayız. Kısmetse Pazar günü de İtalya için yola çıkacağız. Güzel başarılar bekliyoruz, sporcularımıza çok güveniyoruz, çok azimli ve mutlular. İlk defa uluslararası bir şampiyonada boy gösterecek sporcularımız var. Madalyalarla dönmeyi ümit ediyoruz."