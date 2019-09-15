2019 OGM başvurusu hangi bölüme kaç personel alınacak?

OGM için sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı 12-23 Eylül arasında ilk başvuruları alacak, ikinci başvuru sürecini ise 24 Eylül tarihinde başlatacak.Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın OGM başvuru ekranına nereden ulaşılabilinecek? İşte, OGM personel alımı için başvuru detayları

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın OGM için yapacağı personel alımı başladı. 12-23 Eylül arasında ilk başvuruları alacak olan OGM, ikinci başvuru sürecini ise 24 Eylül tarihinde başlatacak. İkinci başvuru süreci Orman Muhafaza Memuru ve Orman Mühendisi alanları için gerçekleştirilecek. 12 Eylül tarihinde başlayacak olan başvurular ise sözleşmeli memur alımı için yapılacak. İşte, OGM personel alımı hakkında detaylı bilgiler

12 EYLÜL TARİHİNDEKİ BAŞVURULARDA HANGİ POZİSYONLARA ALIM YAPILACAK?

12 Eylül tarihinde başlayan başvuru sürecinde 50 mühendis, 65 avukat, 11 biolog, 11 laborant,1 tekniker, 708 büro personeli, 300 şoför alımı için müracaatlar kabul görecek.

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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sözleşmeli personel olarak istihdam edeceği adaylar için 12.09.2019-23.09.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresinden başvuruları alacak. Başvurular, E-Devlet şifresi ile alınabilecek.

Orman Muhafaza Memuru ve Orman Mühendisi olarak istihdam edilecek olan adaylar ise 24.09.2019-07.10.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Farklı pozisyonlarda yapılacak olan alımlar için adaylarda farklı kriterler aranacak. Alımı gerçekleştirilecek olan personellerin 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıması önem arz edecek.

Başvuruda aranacak özel şartlar ise şu şekilde olacak;

1 - 2018 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

2- Son müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,

3- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;

-En az C sınıfı ehliyete sahip olmak,

4- Avukat pozisyonuna başvuranlar için;

- Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

- Baro kayıt belgesine sahip olmak,

Orman Mühendisi olarak istihdam edilecek olanlar için Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

Entomoloji alanında mühendis pozisyonunda istihdam edilecekler için, orman mühendisliği lisans bölümünden mezun olmak ve orman entomolojisi dalında yüksek lisans yapmış olmak,

Fitopatoloji alanında mühendis pozisyonunda istihdam edilecekler için, orman mühendisliği lisans bölümünden mezun olmak ve orman fitopatolojisi dalında yüksek lisans yapmış olmak,

Orman Muhafaza Memuru olarak istihdam edilecek olanlar için Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak,

şartları aranacak.