Serdal Adalı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, Adalı ailesi, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ile spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.

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