Beşiktaş Kulübü ikinci başkanı Serdal Adalı'nın annesi toprağa verildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Beşiktaş Kulübü ikinci başkanı Serdar Adalı'nın 82 yaşındaki annesi Özen Adalı’nın cenazesi, hava yoluyla memleketi Adana’ya getirildi.

Daha sonrada Adana Asri Mezarlığına getirilen cenaze kılınan cenaze namazının ardından Adalı aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye yakınları, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ile siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Taziyeleri kabul eden Serdal Adalı’yı, sevenleri acı gününde yalnız bırakmadı.