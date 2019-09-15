Hadise'nin 10 milyon sevinci! Böyle kutladı
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise'den 10 milyon takipçili gönderme geldi.
Instagram'ı sık kullanan ünlülerden biri olan Hadise 10 milyon takipçiye ulaşınca bir kutlama videosu paylaştı. 'Buralarda daha çok eğleneceğiz' diyerek paylaşım yapan Hadise şu ifadelere yer verdi; Senin Instagram'da 10 Milyon takipçin yok ki! Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Senin Instagram'da 10 Milyon takipçin Y-O-K!Ama benim var. 10 milyona sesleniyorum buralarda daha çok eğleneceğiz. O sözler Demet Akalın'a mı? Geçtiğimiz ay Demet Akalın, Hadise'yi Instagram'dan takip etmeyi bırakmıştı.