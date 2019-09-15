DÜNYA

ABD'de bir grup, gasp etmeye çalıştıkları genci linç etti

ABD’de 12 kişilik bir çete, telefonunu gasp ettikleri genci, adeta linç etti.

Olay, ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Target Field isimli beyzbol parkında meydana geldi.

Bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda, yaşları 13 ila 25 arası değişen 12 kişilik bir çetenin kaldırımda oturan bir gencin yanına geldikleri görülüyor. Çete üyelerinden birinin, gencin telefonunu almaya çalışması sonrası, gencin tepki gösterdiği görülüyor. Çete olduğundan habersiz kişilere karşı koymaya çalışan genci, çete üyeleri adeta linç ediyor. Çete üyelerinden birinin genci yumruklaması sonrasında diğerleri de saldırıya geçiyor. Çete üyeleri, yere düşen gence yumruk ve tekmeler yağdırıyor. Bir çete üyesi daha da öteye gidiyor ve bisiklet ile gencin üzerinden geçiyor.

Görüntülerde gencin telefonunu alan çete üyelerinin, gencin üzerindeki elbiseleri de soymaya çalıştıkları; gencin ise saldırılara karşı kafasını korumaya çalıştığı görülüyor.

ABD polisi, aralarında birçok suça karışmış kişilerin de olduğu çete üyelerinin gözaltına alındığını duyurdu.

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