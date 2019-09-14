Müge Anlı ile Güven Bana'da geceye damga vuran yarışmacı

ATV'nin yeni yayın döneminde Kim Milyoner Olmak İster'i koltuğundan eden Müge Anlı'nın sunduğu yarışma programı Güven Bana'da dün akşam yayınlanan yeni bölümde yine birbirinden ilginç anlar yaşandı. Medüz sorusu geceye damga vururken 15. soruya kadar gelen yarışmacılar ekran başındaki herkesi şaşırttı.

Birbirinden ilginç soruların sorulduğu Güven Bana'da en ilginç sorusu ise Medüz sorusu oldu. Yarışmacılara "Denizde yaşayan, adı da "deniz" ile başlayan hangi hayvanın diğer adı "medüz" dür?" soruldu.

Şıklarda ise Deniztrağı,Denizyıldızı,Denizaslanı ve Denizanası seçenekleri vardı. Yarışmacılar ise "Denizanası" doğru cevabını vererek kasalarına 105,500 TL ye ulaştılar.

Diğer yandan iki yarışmacının diyalogları ise alışılmışın dışında oldu. Muhsin Divan ve Gülistan Batu birbirine 105 bin TL güven verip diğer tüm yarışmacılara örnek olmak istedi. Ve yarışmacılar 14. soruyu bilip 118 bin 500 TL'ye ulaştı. Yarışmacılar en son soru olan 15. soruyu da giderken geceye damga vurdu.