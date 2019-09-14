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Sami Gökdeniz'in evlat acısı

Balıkesir’de iki dönem Doğru Yol Partisi'nden belediye başkanlığı yapan Sami Gökdeniz’in hayatını kaybeden kızı Ebru Gökdeniz son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.

Evinde ölü olarak bulunan Ebru Gökdeniz’in cenazesi ölüm sebebinin araştırılması için Bursa Adli Tıp Kurumuna yollandı. Buradan alınan cenaze, Altıeylül Bahçelievler Mahallesi Lozan Sokak 3 numarada bulunan evine getirildi. Okunan duaların ardından cenaze Zağnos Paşa Camiine getirildi. İkindi vakti kılınan cenaze namazını müteakip Ebru Gökdeniz’in cenazesi Başçeşme Kabristanındaki aile mezarlığına defnedildi.

Taziyeleri kabul eden acılı baba Sami Gökdeniz, hayatını kaybeden kızının arkadaşlarını görünce duygulu anlar yaşadı. Acılı baba Sami Gökdeniz kendisini sakinleştirmek isteyen yakınlarına, “Hiçbir şey umurumda değil, ben bağırır, çağırır, ağlarım. Ben babamın ölümünde direk gibi durdum, ama evlat acısı çok değişikmiş. Allah kimseye tattırmasın” diye feryat etti.
Cenaze namazına Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Pakize Mutlu Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Baro Başkanı Av. Erol Kayabay’ın yanı sıra Ebru Gökdeniz’in ailesi, sevenleri, yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

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