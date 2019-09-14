MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den son dakika açıklamalar...

MHP lideri Bahçeli, Ekrem İmamoğlu hakkında "Yenikapı'ya otomobil galerisi açacak kadar çıldıran, kırık sandalyeli şahıs" derken Ahmet Davutoğlu ile ilgili "Partisinden istifasıyla tiynetine ve kulağına fısıldanan gündeme uygun yapan serok Ahmet, ikide bir başını kaldıran kozmik odayı, kozmetik odaya çevirip FETÖ'yü buraya sokan şahıs ne yapsa boş." diyerek sert çıktı.

İmamoğlu'nun talimatıyla İBB'nin Yenikapı'da sergilediği araçlara da değinen Bahçeli, "Maksat 7 Ağustos Yenikapı ruhunu zedelemek, HDP ve PKK'yla ortaklığı gizlemektir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Zalimler karşımızda kağıttan kaplandır"

-Zalimler karşımızda kağıttan kaplanlardır. İhanet imanın karşısında duramaz. Zaferler susanın ve sövenin değil nice badireden çıkan Türk halkına yazılmıştır.

CHP'ye yüklendi

-Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı yapılır, ne işimiz var orada, sakın şehir merkezine girmeyin derler. CHP Genel Başkanı, Türkiye yönetilmiyor savruluyor iddiasındadır. Aslında kendisi savruluyor. Bunların bildiği Yenikapı'da hizmet aracı sergisi açmaktır. Bunların amacı Yenikapı ruhunu zedelemektir. Yeni hükümet sistemini kötü göstermek için iftira yarışına girenler CHP'nin kanatları altındadır.

Partisinden istifasıyla tiynetine ve kulağına fısıldanan gündeme uygun yapan serok Ahmet, ikide bir başını kaldıran kozmik odayı, kozmetik odaya çevirip FETÖ'yü buraya sokan şahıs ne yapsa boş.

"CHP itiraz etse de sıra Fırat'ın doğusuna gelmiştir"

-Yeni sistemi eleştirip halkın karşı olduğunu, ekonomiyi çökerttiğini söylüyorlar, bu iddiaların alayı palavradır. Anaların haklı gözyaşları CHP ve HDP'yi zora sokmuştur. CHP itiraz etse de sıra Fırat'ın doğusuna gelmiştir. Türk milleti zilleti muhakkak alt edecektir, bunun başka çaresi yoktur. Sığınmacı akınıyla ülkemizi tehdit edenler ters köşeye yatacaktır. Cumhur İttifakkı'nı siyasi hesap yapmadan, inançla ve samimiyetle yaşatacağız.