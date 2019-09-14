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Yıldırım sebebiyle 3 gün önce çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da 11 Eylül tarihinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan ve yer yer devam eden orman yangını kontrol altına alındı. Sarp ve kayalık alandaki yangında 3 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Hisarcandır mevkisinde 11 Eylül tarihinde tarihinde yıldırımdan çıktığı tahmin edilen orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor. Sarp ve ulaşımı son derece zor bir alanda çıkan orman yangınına 4 söndürme helikopteri ve 1 idari helikopterin yani sıra 10 arazöz ve ekibi müdahale ediyor. Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarının devam eden yangında yaklaşık 3 hektarlık alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor.

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