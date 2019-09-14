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Hande Kazanova 16-22 Eylül 2019 haftalık burç yorumları

16-22 Eylül 2019 haftalık burç yorumlarını Astroloji uzmanı Hande Kazanova cevapla.tv kameralarına anlattı. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor?

Hande Kazanova ile Şeyda Odabaş bu hafta da her hafta olduğu gibi sizler için burç yorumlarıyla ilgili keyifli bir sohbet gerçekleştirdiler. Bakalım koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarını bu hafta neler bekliyor....

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