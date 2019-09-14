GÜNCEL

Erman Toroğlu'ndan olay sözler: Fatih Terim bunların maskesini düşürdü

Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından yaptığı yorumda Fatih Terim'in 3 maçlık cezasını değerlendirirken ''Fatih Terim çok akıllı bir iş yaptı, bunların maskesini düşürdü.'' dedi.

Süper Lig’in 4. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, cezasından dolayı takımının yanında olamadı. Terim mücadeleyi locadan takip etti. Cezaları olan yardımcı antrenörler Ümit Davala ile Hasan Şaş da deneyimli teknik adamla birlikte maçı izledi.

''PFDK ile Tahkim Kurulu'nu deşifre etti''

Fatih Terim'in aldığı 3 maçlık cezayı yorumlayan Erman Toroğlu, şu ifadeleri kullandı; ''Fatih Terim yaptığı hareketle PFDK ile Tahkim Kurulu'nu deşifre etti. Kuruldakilerin yerinde olsam görevi bırakırdım. Bundan sonra yürütemezler.

''Terim, bunların maskesini düşürdü''

Fatih Terim çok akıllı bir iş yaptı. Terim attı oraya lafı, bunlar sazan gibi atladı. Niye sen üstüne alınıyorsun? Terim, bunların maskesini düşürdü."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
MİT'e ait tırları durduran eski Başsavcı Yaşar Kavalcıoğlu: "Buranın kralıyım, sizler benim kölemsiniz"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den son dakika açıklamalar...
Fenerbahçe'nin büyük bombası George Puscas! Bakın ne zaman geliyor
Erman Toroğlu'ndan olay sözler: Fatih Terim bunların maskesini düşürdü
Adem Büyük'ten Şenol Güneş'e ilginç çağrı
Tunç Soyer'in yaptığı dansa Fuat Uğur'dan olay yorum: Erkek erkeğe yaptıkları tuhaf ürpertici
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk kez stada giden çocuklarla maç izledi
Çekirdek çitleyen arkadaşını vurdu, saklandığı evden cephanelik çıktı
Arka Sokaklar 523. bölüm fragmanı
Çankırı 4,7 ve 4,8 ile sallandı
Refüjü aşan motosiklet otomobile çarptı: Sürücüsünün ayak bileği koptu
Afili Aşk 14. bölüm 2. fragmanı
Galatasaray forması giyen damada Falcao'dan mesaj
Mucize Doktor dizisinin başrolü Murat Aygen ailesiyle trafik kazası geçirdi yayının ilk günü