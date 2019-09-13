YEREL

Zonguldak'ta bir kişi çarptığı kadının başından ayrılmadı

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarpan otomobilin sürücüsü, yerde yatan kadının başından bir an olsun ayrılmayarak ambulansın gelmesini bekledi.

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana gelen olayda; İsa Ç. yönetimindeki 06 BD 1592 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Yaşar A.’ya (54) çarptı.

Otomobil sürücüsü İsa Ç., yerde yatan kadının başını dizlerinin üzerine alarak ambulansın gelmesini bekledi. Yaşar A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı.

Sürücü İsa Ç. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşar A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İşte Mansur Yavaş'ı yalanlayan o belge
HDP Osmaniye İl Başkanı Cebrail Mutlu gözaltına alındı
Falcao'dan maç sonu üçlüsü
Zonguldak'ta bir kişi çarptığı kadının başından ayrılmadı
Galatasaray Kasımpaşa maçı golleri ve geniş özeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik güvenli bölge açıklaması
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ankara'da evinden kötü koku gelen kişi ölü bulundu
15 Temmuz gazisi Ankara'da evinin balkonunda uçak yapıyor
Mucize Doktor dizisinin başrolü Murat Aygen ailesiyle trafik kazası geçirdi yayının ilk günü
Aydın Kuşadası'nda vidanjör köprülü kavşakta asılı kaldı
Hindistan’da barınaklarını su basan aslanlar sokağa indi
OGM başvuru formu 2019 e devlet ile OGM personel alım başvurusu
İstanbul Beyoğlu'nda 2 İngiliz otelde ölü bulundu
Eylül hacamat günleri ne zaman yaptırılır 2019