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Çankırı 4,7 ve 4,8 ile sallandı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde, saat 09.03'te de 4,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre Çankırı'da 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Çerkeş ilçesinde saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde, 09.03'te de 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntıları oluştu. İlk depremin 13,66 kilometre, ikinci depremin ise 4,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Merkez üssü Çerkeş ilçesi olan depremlerin Ankara ve çevre illerde de hissedildiği bildirildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen 4,7 ve 4,8 büyüklüklerindeki iki deprem sonrası şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmamıştır" bilgisi paylaşıldı.

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