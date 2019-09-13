Ankara'da evinden kötü koku gelen kişi ölü bulundu
ANKARA'nın Keçiören ilçesinde bir binanın girişindeki daireden gelen ağır kokular üzerine polis, daireye girdiğinde bir erkek cesedi buldu. 10 gün önce öldüğü tahmin edilen 4 çocuk babası şahsın cesedi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
ANKARA'da yalnız yaşayan 4 çocuk babası inşaat işçisi Satılmış Köymen (54), komşuların bina içindeki kötü koku nedeniyle ihbarda bulunması üzerine evinde ölü bulundu.
Köymen’in yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi.