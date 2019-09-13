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Budapeşte'de Türk rüzgarı! Dünya Fair Play Ödül Töreninde Türkler damga vurdu

Dünya ve Avrupa Fair Play Ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye kazandığı 4 ayrı ödülü, Budapeşte’de düzenlenen törende alkışlarla aldı. Ödüller Altınordu, ÜNSPED Gümrük Müşavirliği, Semra Demirer ve Murat Özbay’a verildi. EFPM Kurucularından Erdoğan Arıpınar ayakta alkışlandı.  

Törene Türkiye damga vurdu 

Dünyanın dört bir yanından Budapeşte’ye gelen Fair Play kurumlarının yöneticileri, ödül sahipleri ve Fair Play gönüllülerinin katıldığı törende 2018 yılı ödülleri sahiplerine takdim edilirken, 4 ödül birden alan Türkiye, 4 kez sahneye çıktı. Önce kazananların adaylık gerekçeleri barkovizyonla ekrana taşındı. Ardından ödülün sahipleri teker teker kürsüye çağrılarak ödülleri takdim edildi. Tanıtım dalında en büyük ödül olan Villi Daume Ödülü sahibi Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan kürsüye davet edildi. Özkan'ın rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı törende, Altınordu Kulübünün Dış İlişkiler Sorumlusu Aydın Güvenir, ödülü Dünya Fair-Play Birliği Başkanı Jeno Kamuti ile AIPS Başkanı Gianni Merlo’dan aldı. Törene katılamadığı için bir mesaj gönderen Özkan, 12 yıl önce Türkiye'deki çocuklara spor yaptırmak, sporu sevdirmek ve onları centilmen bireyler olmalarına katkı sağlamak misyonuyla yola çıktığını ve bunu başarmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

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