Tunç Soyer'in çok konuşulan dansı

9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu geçtiğimiz gün şehirdeki etkinliklerle kutlandı.

Akşam saatlerinde de resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonu Belediye Başkanı Tunç Soyer damga vurdu.

DANSI OLAY OLDU

Soyer, Yaşar'ın "Vakit yok gemi kalkıyor artık" şarkısıyla dans etti. O anlarda etkinlikte bulunanlar ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı kaydedip, sosyal medyada paylaştı.