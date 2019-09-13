Tunç Soyer'in çok konuşulan dansı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geçtiğimiz gün yaptığı dans sosyal medyada sıkça paylaşıldı.
9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu geçtiğimiz gün şehirdeki etkinliklerle kutlandı.
Akşam saatlerinde de resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonu Belediye Başkanı Tunç Soyer damga vurdu.
DANSI OLAY OLDU
Soyer, Yaşar'ın "Vakit yok gemi kalkıyor artık" şarkısıyla dans etti. O anlarda etkinlikte bulunanlar ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı kaydedip, sosyal medyada paylaştı.