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Yan baktın kavgası kamerada

Büyükçekmece'de husumetli 2 grup arasında çıkan yan baktın kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Büyükçekmece Mimarsinan Mahallesi İnönü Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, husumetli 2 grup arasında yan baktın kavgası çıkmıştı. Kavgada Turgay Demir isimli şahıs başından vurularak ağır yaralanmıştı. Kavgaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 2 grubun tartışma anları yer alıyor. Tartışma sırasında şahıslardan biri silahını çıkartıyor.

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