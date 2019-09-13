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Diyarbakır saldırısında şehit düşenlere veda! Kürtçe ağıtlar yankılandı çok acı kareler

DİYARBAKIR Kulp ilçesinde terör örgütü PKK saldırısında şehit düşenler, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı mesajını iletti.

Diyarbakır şehitleri son yolculuğuna uğurlanıyor. Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 7 kişi şehit oldu, 10 kişi yaralandı. Dünkü saldırının ardından bugün şehitler için tören düzenlendi. 

Gözyaşları sel oldu

Törene katılan şehitlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da cenaze namazında saf tutanlar arasında yer aldı. Cenaze töreninde konuşan Süleyman Soylu şöyle konuştu: Size minnettarız. Her şeyi yapmalarına rağmen, bu milletin birlik hamuruna sahip çıkmalarına minnettarız. Asaletinize borçluyuz. Hüseyinlerimize, 15 yaşındaki Ömer'imize borçluyuz. Sizin gibi şu an kalbi kavrulan bir adam var. Dün akşam bu olayı öğrendikten sonra yanıp tutuşan bir adam var. 

Erdoğan başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanımız... Baş sağlığı diliyor. Bilin ki; bir de sizinle beraber olan, bu çocuklarımıza Fatiha'lar okuyan, Allah'ım cennetinle müşerref et diye dua eden milyonlarca kardeşiniz var. Allah, asaletinizi daim etsin. Allah rahmet eylesin.



 

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