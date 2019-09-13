Ameliyatsız cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz: Hala bakireyim

Katıldığı moda programıyla adını duyuran 33 yaşındaki Neslihan Doğrusöz, ameliyatsız cinsiyet değiştirdi. Sakal ektiren Doğrusöz, adını da Doruk olarak değiştirdi. Bir programa konuk olan Doğrusöz, yaşadığı süreci ve bakireliği hakkında da samimi açıklamalar yaptı.

"ODAMDA AHU TUĞBA VE HÜLYA AVŞAR'IN POSTERLERİ VARDI"

Gazeteci Sibel Arna'nın YouTube kanalı üzerinden yayınlanan 'Sibel Arna ile Sırrı Nedir?' isimli programa konuk olan Doğrusöz, çocukluğundan bu yana yaşadığı tüm süreçleri şu sözlerle anlattı: "Küçüklüğümden beri kendimi hep erkek hissettim. Ablalarımın yataklarının başında Tarkan'ın posteri varken benim Ahu Tuğba ve Hülya Avşar'ın posterleri vardı. Bir kız arkadaşım vardı ama ailelerimiz bilmediği için yan yanayken kanka gibi takılıyorduk. El ele gezen çiftlere çok özenirdim.