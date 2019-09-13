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Melis Buse Betkayan ve Batuhan Cimilli canlı yayında birbirine girdi

Kısmetse Olur programında tanışan Melis Buse Betkayan, ölüm tehdidi aldığı Batuhan Cimilli ile canlı yayında karşı karşıya geldi. Batuhan'ın sözlerine sinirlenen Betkayan, canlı yayını terk etmek istedi.

Melis Buse Betkayan, modaratörlüğünü yaptığı programda Kısmetse Olur yarışmasından Semih Kurtulmuş ve Nur Erkoç'un bir dönem birlikte olduğunu söyledi. Nur ile evli olan Batuhan Cimilli ise çektiği videoda Betkayan'a ölüm tehditleri yağdırdı. Sosyal medyada birbirine giren İkili, bugün canlı yayında karşı karşıya geldi.

CANLI YAYINI TERK ETMEK İSTEDİ

Kısmetse Olur programıyla adını duyuran Melis Buse Betkayan, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Sosyal medyada birbirine giren ikili canlı yayında karşı karşıya geldi. Birbirini hakaret ve tehdit eden ikili canlı yayında yan yana bile getirilmedi. Cimilli'nin "Öncelikle bir özür dilemek istiyorum ama Melis'ten değil o videoyu izleyenlerden. Kaç gündür uyku uyumuyorum. Çünkü başımda Melis gibi bir bela var." sözlerini duyan Betkayan canlı yayını terk etmek istedi.

Canlı yayında açıklama yapan Batuhan Cimilli, "Hakkımızda para ve ev için evlendiler' diye yorumlar yapıldı. Biz bunun için evlenmiş olsak bir sene evli kalır çocuk da yapmaz boşanırdık. Ben Melis'in açıklamalarını duyunca cinnet geçirdim. Yanımda olsa çok farklı şeyler olurdu. Melis öyle şeyler söyledi ki ben sizi arayarak kendimi size ifade etmek istedim." dedi.

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