SON DAKİKA
AK Parti'de kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu parti üyeliğinden istifa etti Haberin devamı.
GÜNCEL

Park halindeki otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada

Tuzla’da park halindeki bir otomobil birdenbire alev alarak sokak ortasında yandı. Otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tuzla Aydıntepe Mahallesi'nde geçtiğimiz gün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, park halindeki bir otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Birdenbire alevlerin yükseldiği otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu. Olaya tanık olan vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin sokak ortasında alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Rasim Ozan Kütahyalı'ya Boşnaklara hakaretten 10 ay hapis
Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa istifa etti
Ahmet Davutoğlu Ak Parti'den istifa etti son dakika açıklamalar
CHP'li başkanlar ne istedi Erdoğan ne yanıt verdi? Selvi dikkat çeken detaylar paylaştı
Tribünde sigarayla görüntülendi yaşını duyan inanamadı İngiliz The Sun'a haber oldu
Abdullah Gül CHP'nin çatı adayı mı olacak? Ahmet Hakan'dan bomba ifadeler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Esenyurt’ta 6 yaşındaki çocuk silahla kendini vurdu
Bursa'da cani evlat tutuklandı
Cuma namazı kaç rekat nasıl kılınır cuma namaz kılınışı
Gelin adayı Melis Buse Betkayan kilolu haliyle tanınmakta zorlandı
Cemil İpekçi'den Sezen Aksu itirafı "Onu çıplak gördüm tahrik oldum"
2020 ÖSYM sınav takvimi YKS ne zaman sınav tarihleri
CHP'li vekilden skandal PKK marşı yorumu!
2019 kandilleri sırası Mevlit Kandili ne zaman idrak edilecek?