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Esenyurt’ta 6 yaşındaki çocuk silahla kendini vurdu

Esenyurt’ta 6 yaşındaki bir çocuk iddiaya göre evde bulduğu silah ile oynarken kendini başından yaraladı. Ağır yaralanan çocuk hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, sabah 07.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki C.D. anneannesinin evindeydi. Burada evde kime ait olduğu henüz öğrenilemeyen ruhsatsız silah ile oynayan çocuk, silahın bir anda ateş almasıyla başından vuruldu. Silah sesini duyan akrabaları çocuğu kendi imkanları ile hastaneye götürdü. Hemen ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Yaşanan olayla ilgili polis ekiplerinin incelemelere başladığı öğrenildi. Başından ağır yaralandığı öğrenilen çocuğun yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi devam ediyor.

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