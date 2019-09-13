Samsun'da çene ameliyatı olan Hülya Karayiğit'in 29 yıl sonra çenesi düzeldi

29 yaşındaki Hülya Karayiğit, doğuştan gelen çene bozukluğu hastalığı nedeniyle gündelik yaşamında zorluk yaşıyordu. Yiyecekleri ısıramayan, belli başlı gıdaları bu yüzden yiyemeyen, nefes almakta zorlanan ve ön çenesinin öne doğru olmasından dolayı dış görünüşünden memnun olmayan Karayiğit, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümünde tedavi olmaya karar verdi. Alanında uzman Prof. Dr. Ahmet Demir ve ekibi, OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Bölümü tarafından yapılan tedavi planlaması doğrultusunda Koçyiğit’in çenesini ameliyatla düzeltti. Üst çenesi 4 mm yukarı gömülürken, alt çenesi de 8 mm geri çekildi. Bu sayede güzel bir dış görünüme ve sağlıklı bir ağız yapısına kavuşan Hülya Karayiğit, operasyon sonrası çok memnun olduğunu söyledi.