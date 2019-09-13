TEM Otoyolu’nda oksijen yüklü tanker devrildi: 1 yaralı
TEM Otoyolu Altınşehir mevki Edirne istikametinde oksijen yüklü tanker devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.
TEM Altınşehir-Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadügünde oksijen yüklü gaz tankeri devrildi. TEM Bahçeşehir istikameti trafiğe kapandı.
Yolda ulaşım tamamen dururken, bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin tankeri yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.