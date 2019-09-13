Eşinden şiddet gören Aslıhan, balkondan atlayıp ağır yaralandı

Olay, gece saatlerinde, İnegöl'e bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Ali K. ile 6 ay önce evlendiği Aslıhan K. arasında, iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada eşinden şiddet gören Aslıhan K., 3'üncü kattaki evlerinin balkonuna çıkarak, kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine çakılan genç kadın, ağır yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aslıhan K., ilk müdahalesinin ardından sağlık görevlilerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Aslıhan K.'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.