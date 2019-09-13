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Cemil İpekçi'den Sezen Aksu itirafı "Onu çıplak gördüm tahrik oldum"

Ünlü modacı Cemil İpekçi, Sezen Aksu ile ilgili yaptığı itirafta kendisini yıllar önce çıplak gördüğünü ve tahrik olduğunu söyledi.

Kamuoyunda "Sisi" olarak tanınan Seyhan Soylu'nun, her gece sosyal medya hesabı üzerinden ünlü isimlerle yaptığı canlı yayın sohbetine ünlü Modacı Cemil İpekçi'nin Sezen Aksu ile ilgili sarf ettiği sözler damga vurdu.

''Önümde soyunmuştu'': Magazin sayfalarını süsleyecek itiraflar bulunan Cemil İpekçi, şu ifadeleri kullandı; İpekçi, "Ben Sezen'i ilk gördüğüm zaman önümde soyunmuştu. Yıl 1975. Hayatımda gördüğüm, dünyanın en ufak, fakat en güzel vücutlu kadını. Minnacık bir kadın fakat, olamaz bir vücut. Asılmadım da değil hani, asıldım da. Ancak Sezen her seferinde 'git başımdan' diye kovmuştur beni"

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