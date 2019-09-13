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CHP'li vekilden skandal PKK marşı yorumu!

CNN'de Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında HDP'li belediyelere atanan kayyumlar tartışıldı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in burada PKK marşı sorusuna verdiği yanıt tepki çekti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 3 HDP'li belediye başkanının görevden azledilip yerine kayyum atanması konuşulmaya devam ediyor.

CHP'li vekilden tepki çeken yanıt

Gazeteci Ahmet Hakan'ın dün akşamki programına katılan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Hakan'ın ''PKK marşının okunması ve marş okunurken ayağa kalkılması, size göre kayyum atanması için yeterli mi değil mi?'' sorusu üzerine verdiği skandal cevap programa damga vurdu.

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