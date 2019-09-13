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Bursa'da cani evlat tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde annesini 50 yerinden bıçaklayarak öldüren üniversite öğrencisi Berke Karasu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükkumla Mahallesi'ndeki evinde annesi Tülin Beygirci'yi 50 bıçak darbesi ile vahşice öldüren katil zanlısı Berke Karasu (23) Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusundan sonra Gemlik Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Mahkemece tutuklanan Karasu Bursa Cezaevi'ne gönderildi.

48 yaşındaki annesi ile arasında geçmişte husumet bulunmayan ve okul ile alakalı çeşitli yalanlar söylediği öğrenilen katil zanlısı Berke Karasu evde annesi Tülin Beygirci'yi vahşice öldürmüştü. Zanlı cinayeti işledikten sonra eğitimine devam ettiği Denizli'ye gitmişti. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri ve Bursa Cinayet Büro ekiplerinin ortak çalışması sonrasında göz altına alınan zanlı, cinayeti de itiraf etmişti.
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusundan sonra zanlı Gemlik Adliyesine sevk edildi. Annesini öldüren zanlının rahat tavırları dikkat çekti.

Gece geç saatlere kadar soruşturma savcısına ifade veren ve tutuklanması talebi ile mahkemeye sevk edilen zanlı, burada verdiği ifadenin ardından tutuklanarak Bursa Cezaevi'ne gönderildi.

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