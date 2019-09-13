Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Devletle kavga ederek hiçbir yere varamazsınız

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, devletin asla bir sivil toplum kuruluşuna cephe almayacağını belirterek, "Kemerburgaz boş, Galatasaray gitmiyor gibi bir algı oluşturulmuş. Bunu da gördük, dinledik. Devletimiz asla bir sivil toplum kuruluşuna cephe almaz. Devletle kavga ederek hiçbir yere varamazsınız."dedi.