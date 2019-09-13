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Show TV'de Ece Üner o skandal için canlı yayında özür diledi

Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner canlı yayında yapılan hata için özür diledi.

Show TV ana haber bülteninde ünlü oyuncu Ceren Kaplakarslan ve annesi Nuray Deveci Yeşiltepe'nin iş adamı Temel Kankıran tarafından dövülmesi haber olarak yer aldı. 

Yer aldı almasına ama kanal, iş adamı Temel Kankıran’ın fotoğrafı diye skandal bir olaya imza attı. Haberde, Kankıran’ın yerine şehit polis Şükrü Can Kayadibi kadına şiddet uygulayan iş adamı gibi yansıtıldı.

Bu skandal hata üzerine Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner canlı yayında özür diledi.

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