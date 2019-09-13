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Hikayesi tam 45 yıl önceye dayanıyor! Güreş karpuzu 6 ay bozulmuyor

Ankara'nın Polatlı ilçesi Güreş köyünde yetiştirilen karpuzun tohumunun nereden geldiği bilinmiyor ama bu karpuz tam 6 ay boyunca bozulmuyor.

Yıllarca tüm Türkiye'ye gönderilen karpuz, zamanla ekilmemeye başladı. Hikayesi 45 yıl önceye dayanan karpuz, kabuğunun kalınlığından dolayı tarlada bozulmadan aylarca kalabiliyor. 45 yıl önce Ankara çayından gelen bir çekirdekle üretime başladığını belirten çiftçi Fazlı Odabaşı, ''Ben Güreş köyünden Fazlı Odabaşı. 1950 yılında Güreş köyünde doğdum. 69 yıldır burada ikamet etmekteyim. Çiftçilikle uğraşıyorum. Önceleri soğan, kavun, karpuz ve ay çekirdeği ekiyordum şimdi soğan, kavun ve karpuz yetiştiriyorum. Güreş karpuzu 45 yıl önce Ankara çayının suyundan gelen bir çekirdekle kendiliğinden yetişmeye başlayan bir karpuz türüdür. 3 komşu o yıllarda domates ekmişler. Domatesi sularken çekirdek sudan gelip, kendiliğinden filizlenmiş ve büyümeye başlamış. Bunu gören arkadaşlar karpuzun çevresini çapalayıp, ilgilenmeye başlamışlar. Bu yüzden de adı yetiştiği bölgeden dolayı güreş karpuzu olmuştur. Düzgün şartlarda muhafaza edilebilirse, Ocak ve Şubat ayına kadar tüketilebilir. Kalın kabuklu, iri çekirdekli ve çok lezzetli bir karpuz türüdür. Maddi olarak büyük getirisi olmasa da her sene üretimini sadece biz yaparız'' dedi.

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