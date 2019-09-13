DÜNYA

Trump: Benimle çalışmak istiyorlar çünkü eğlenceliyim

Beyaz Saray’ın bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Bolton'dan boşalan koltuk için çok sayıda aday olduğunu belirterek, "Bu işi isteyen çok kişi var. Harika bir iş. Harika bir iş, çünkü Donald Trump’la çalışmak çok eğlenceli" dedi.

Trump, Maryland eyaletinde yer alan Baltimore şehrine ziyareti öncesi Beyaz Saray’ın bahçesinde açıklamalarda bulunup, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İRAN BİZİMLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR"

Trump, bir gazetecinin kendisine yönelttiği soruya, "Kuzey Kore’nin bizimle görüşmek istediğini düşünüyorum. Size diyebilirim ki İran da bizimle görüşmek istiyor ve Çin de bir anlaşma yapmak istiyor" ifadelerini kullanarak yanıt verdi.

"BENİMLE ÇALIŞMAK İSTİYORLAR ÇÜNKÜ EĞLENCELİYİM"

Öte yandan Trump, John Bolton'dan boşalan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı koltuğu için 15 adayın olduğunu söyleyerek, gelecek hafta Bolton yerine kimin getirileceğine karar vereceklerini açıkladı. Trump, açıklamasında "Bu işi isteyen çok kişi var. Harika bir iş. Harika bir iş, çünkü Donald Trump’la çalışmak çok eğlenceli ve kolay da bir iş. Neden kolay biliyor musunuz? Çünkü tüm kararları ben veriyorum" ifadelerini kullandı.

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