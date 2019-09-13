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Yer Pendik! Kayınpederinin dudaklarını ısırarak kopardı resmen sokak savaşı

İSTANBUL Pendik'teki kavgada resmen sokak savaşı yaşandı. Evden ayrılan eşinin babasıyla tartışan öfkeli damat, sokak ortasında kayınpederinin dudağını ısırarak parçaladı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, Pendik'te geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, öfkeli koca ile ailesi, evden ayrılan eşinin babasının ve engelli kardeşinin içerisinde bulunduğu aracı yolda takip etti. Aracın önün kesen damat ile ailesi, beyzbol sopalarıyla kayınpederine ve kayınbiraderine saldırmaya başladı.

Hannibal filmlerini anımsattı

Saldırgan aile hem aracın içerisindekilere hem de araca sopalarla art arda vururken, saldırıya maruz kalan baba ve engelli oğlu neye uğradığını şaşırdı. Öfkeli damat bu sırada kayınpederinin dudaklarını ısırarak parçaladı. Saldırıya uğrayan baba ve oğlu başından ve ağzından yaralandı. Yaşanan bu dehşet verici olay Hannibal filmlerini anımsattı.

Beyzbol sopalarıyla saldırıyorlar

Öfkeli damat ve ailesinin, eşinin babası ve kardeşine beyzbol sopalarıyla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde damat ve ailesi araçları ile kayınpederinin aracının önünü kesiyor. Araçtan inen saldırganlar önünü kestikleri araçtakiler beyzbol sopalarıyla saldırıyor.

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Yer Pendik! Kayınpederinin dudaklarını ısırarak kopardı resmen sokak savaşı
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