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Gülben Ergen'den 'Evlat Nöbeti'ndeki annelere destek!

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemine sanatçılardan destek büyüyor. HDP binasında evlat nöbeti tutan annelere destek için yanlarına gelen sanatçılar arasında Gülben Ergen'de var.

SANATÇILAR EVLAT NÖBETİ'NDE

Oturma eyleminin 11. gününde ve bugün bekleyen ailelere 3 aile daha katıldı. 'Evlat Nöbeti' tutan annelere destek için sanat camiasından birçok isim Diyarbakır'daki HDP binası önüne geldi. Eylemin ilk gününden itibaren büyüyen sanatçı desteğine bugün ünlü şarkıcı Gülben Ergen de katıldı. Gülben Ergen umutlu bekleyiş içinde olan annelere şu sözlerle destek verdi:

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