Gülben Ergen'den 'Evlat Nöbeti'ndeki annelere destek!

SANATÇILAR EVLAT NÖBETİ'NDE

Oturma eyleminin 11. gününde ve bugün bekleyen ailelere 3 aile daha katıldı. 'Evlat Nöbeti' tutan annelere destek için sanat camiasından birçok isim Diyarbakır'daki HDP binası önüne geldi. Eylemin ilk gününden itibaren büyüyen sanatçı desteğine bugün ünlü şarkıcı Gülben Ergen de katıldı. Gülben Ergen umutlu bekleyiş içinde olan annelere şu sözlerle destek verdi: