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15 Temmuz gazisi Ankara'da evinin balkonunda uçak yapıyor

3 yıl önce 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında gazi olan mühendislik fakültesi mezunu Alper Sarısan, kendi atölyesinde ürettiği parçalarla evinin balkonunda yaptığı uçağın yüzde 70'lik kısmını bitirdi.

Mühendislik fakültesi mezunu olan Alper Sarısan, 3 yıl önce 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında gazi oldu.

Yaralarının iyileşmesi için evde dinlendiği sırada internetten araştırarak Cri-Cri (tek personelli uçaklara) merak salan Sarısan, 3 yıl önce evinin balkonunda kendi uçağını yapmaya başladı.

Masrafların tamamını tek başına üstlendiğini söyleyen Sarısan, uçağın yüzde 70’lik bölümünün bittiğini ifade etti.

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