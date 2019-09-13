EĞİTİM

MEB'in zeka testi uygulamasına vatandaşın tepkisi!

Milli Eğitim Bakanı öğrencilerin yetenek ve ilgi alanlarının keşfi kapsamında bir zeka testi uygulamasına başlayacağını duyurdu. Peki vatandaş buna ne diyor?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullarda öğrencilerin yetenek ve ilgi alanlarının keşfi kapsamında bir zeka testi uygulamasına başlayacağını duyurdu. Zeka testi sonuçlarında kişilerin bilgi ve becerilerine göre meslek ayrımlarının yapılacağını dile getirdi.

Vatandaşa MEB'in zeka testi uygulamasını sorduk işte yanıtlar:

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