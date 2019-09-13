DÜNYA

Hindistan’da barınaklarını su basan aslanlar sokağa indi

Hindistan’da 7 kişilik aslan ailesi, aşırı yağışlar sonrası barınaklarını su basınca barınaktan kaçtı. Sokaklara inen aslanların görüntüsü amatör kameralara yansıdı.

Görüntüler, Hindistan’ın Gucarat eyaletine bağlı Junagadh şehrinde kaydedildi.

Aşırı yağışlar sonrası bulundukları barınaktan kaçan 7 aslan, şehrin sokaklarına indi.

"Aslanlar zararsız"

40’tan fazla aslana ev sahipliği yapan Girnar Vahşi Yaşam Barınağı bekçisi, aslanların zararsız olduğunu ve şehirde yaşayan vatandaşların panik yapmaması gerektiğini açıkladı.

Bölgedeki insanların kaydettiği görüntüler sonrası sosyal medyada birçok kullanıcı, aslanların doğal habitatlarına insanların tecavüz ettiğini ve aslanların bu yüzden şehirde dolaştığı yorumlarında bulundu.

Yetkililer, aslanların yakalanması için çalışma başlattıklarını söyledi.

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