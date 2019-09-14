MEDYA

Çukur 68. bölüm 2. fragmanı: 3. sezon 1. bölüm

Çukur dizisi 68. yeni bölüm (3. sezon 1. bölüm) fragmanı yayınlandı. Çukur 68. yeni bölümüyle 16 Eylül 2019 Pazartesi akşamı Show TV'de olacak. Çukur'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Çukur 68. yeni bölüm (3. sezon 1. bölüm) fragmanı yayınlandı. Çukur'un yeni bölümünde neler olacak? Çukur 16 Eylül 2019 Pazartesi akşamı Show TV'de...

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır.

Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. 'Ölene kadar mutlu' olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır.

Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İşte Mansur Yavaş'ı yalanlayan o belge
FETÖ'cü eski savcı Gültekin Avcı tahliye edildi
Galatasaray Kasımpaşa maçı golleri ve geniş özeti
ABD'den F-35 açıklaması!
Antalya'da bir kişi ayrılmak isteyen eşini 15 kez bıçakladı
Metin Feyzioğlu: Bizim onlarla işimiz yok yüzlerine çarpacağız
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Canevim 15. bölüm 2. fragmanı
Zalim İstanbul 11. bölüm 2. fragmanı
Arka Sokaklar 523. bölüm fragmanı
Zonguldak'ta bir kişi çarptığı kadının başından ayrılmadı
Ankara'da evinden kötü koku gelen kişi ölü bulundu
Afili Aşk 14. bölüm 2. fragmanı
15 Temmuz gazisi Ankara'da evinin balkonunda uçak yapıyor
Mucize Doktor dizisinin başrolü Murat Aygen ailesiyle trafik kazası geçirdi yayının ilk günü