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Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın

SULTANGAZİ Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Alevler cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler yangının ilk anlarında çevrede bulunanların alevlere kendi çabalarıyla müdahale ettiği görülüyor.

SULTANGAZİ Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Alevler cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler yangının ilk anlarında çevrede bulunanların alevlere kendi çabalarıyla müdahale ettiği görülüyor. 

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