DÜNYA

Bombalı paketi açan rektörün eli koptu

Ukrayna’da evinin bahçesine bırakılan bombalı paketi açan rektörün eli koptu.

Olay, Ukrayna'nın batısında yer alan Ternopil şehrinde meydana geldi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen olayda Ternopil Ulusal Ekonomi Üniversitesi Rektörü Andrey Krysovaty’in evinin bahçe kapısına bırakılmış olan bir paketi aldığı görülüyor. Paketi inceleyerek bahçede yürüyen rektörün yanına daha sonra eşi geliyor. Görüntülerde bir süre pakete bakan rektörün, paketi açmasıyla birlikte patlamanın meydana geldiği görülüyor. Dumanların kalkmasının ardından rektörün eşinin yerde yattığı, rektörün de bahçede acı içinde koştuğu görülüyor.

REKTÖRÜN ELİ KOPTU, EŞİ GÖZÜNDEN YARALANDI

Ukrayna basını, olayda rektörün sol elinin koptuğunu, eşinin de vücudu ve gözüne metal parçalarının girdiğini duyurdu. Hastaneye kaldırılan rektörün elinin dikildiği; eşinin bir gözünü kaybetme riski bulunduğu, vücudunda da yaraların bulunduğu belirtildi.

'ÖLÜMÜ HATIRLA' NOTUNA RAĞMEN PAKETİ AÇTI

Ukrayna basını, olay sonrası polisin rektör ve eşinin ifadesini aldığını, eşinin, rektöre üzerinde ‘ölümü hatırla’ yazılı notu okuması sonrası paketi açmamasını söylediğini, ancak rektörün açtığını ve patlamanın meydana geldiğini söylediğini yazdı. Polis, güvenlik kameralarınca tespit edilen saldırganı arıyor.

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