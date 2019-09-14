GÜNCEL

60 saniyede bugün (14 Eylül 2019)

60 saniyede bugün (14 Eylül 2019)

60 saniyede bugün (14 Eylül 2019)

Sitene Ekle
Etiketler
SON DAKİKA HABERLERİ
Savcı itiraz etti! Eski savcı Gültekin Avcı İzmir'de gözaltına alındı
İBB'den yeni hizmet! Adalara 7 gün 24 saat kesintisiz vapur seferi
Tolga Candaş Işık AK Parti bombasını patlattı! Soylu ve Yıldırım'a yeni görev
Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford ile görüştü! Masada önemli konular vardı
Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili konuşan Metin Feyzioğlu'ndan kritik açıklama
Trump açıkladı: Usame Bin Ladin'in oğlu öldürüldü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sultanbeyli'de yakalanan şahısların hırsızlık anları kamerada
Halk otobüsü sürücüsü, fenalaşan hamile kadını hastaneye yetiştirdi
Arka Sokaklar 523. bölüm fragmanı
Yanan motosikletiyle uzaklaştı
Açlıktan bayılıp halkın duyarlılığını ölçtü
Afili Aşk 14. bölüm 2. fragmanı
HDP il binası önünde gergin anlar
Mucize Doktor dizisinin başrolü Murat Aygen ailesiyle trafik kazası geçirdi yayının ilk günü