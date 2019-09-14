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Müge Anlı'da babasını öldüren 17 yaşındaki genç kız ile ilgili bilinmeyenler

Müge Anlı Tatlı Sert programında canlı yayında babasını öldürdüğünü açıklayan 17 yaşındaki genç kız tahliye edilirken Müge Anlı genç kızın hayatı ile ilgili bilinmeyen detayları açıkladı.

Geçen sezon Müge Anlı canlı yayında annesini korumak için babasını öldürdüğünü itiraf eden genç kız tutuklanarak ceza evine girdi. Olayın üzerinden 8 ay geçti hazırlanan iddianame sonucu 12 eylül de görülen davada genç kız tahliye edildi.

Davanın tutuklu sanığı anne Kıymet hanım ve kızı farklı araçlar ile katıldı mahkemeye. Hakimin açıkladığı karar ile 17 yaşındaki genç kız tahliye edilirken anne önce müebbet hapis cezası aldı sonra ise cezası 16 yıl 8 aya indirildi. Küçük kıza delil karartmaktan 2 yıl 2 ay 10 gün ceza verildi ve ceza evindeki kaldığı süre göz önünde alınarak tahliyesi gerçekleştirdi. Peki 17 yaşındaki kız bundan sonra hayatına nasıl devam edecek?

17 yaşındaki genç şuan kardeşini de sahiplenen İzmir'de yaşayana teyzesinin yanında kalacak. Karardan mutlu olan teyze ise "Çok zor geçti ama şimdi büyük kız tahliye oldu. Annesi içeride olduğu için çok üzgünüz. Karışık duygular içerisindeyiz." açıklamasını yaptı.

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