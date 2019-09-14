DÜNYA

Rusya'da otobüsle kamyon kafa kafaya çarpıştı 7 ölü, 28 yaralı

Rusya'da bir otoyolda yolcu otobüsü ile kamyonun kafa kafaya çarpışması osnucu medyada gelen kazada 7 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.

Kaza, Moskova'nın doğusunda bulunan Yaroslavl kentinde bir otoyolda meydana geldi. 35 kişiyi taşıyan otobüsle, bir kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucunda ortalık adeta savaş alanına döndü. İki aracın sürücüleri ve otobüste bulunan 5 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi yaralandı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Çankırı'da peş peşe depremler
HDP Milletvekili Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı
Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu
AK Parti'den iki kişi daha istifa etti
12 yaşındaki öğrenciden cinsel istismar
Gazişehir Beşiktaş maçı (CANLI İZLE)
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Binanın dış cephe kaplaması başlarına düşen anne-kız yaralandı
Sivas'ta trafik kazası: 8 yaralı
Kayahan'ın eski eşi İpek Açar bakın kimle evlendi!
Sami Gökdeniz'in evlat acısı
Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın
Arka Sokaklar 523. bölüm fragmanı
Müge Anlı'da babasını öldüren 17 yaşındaki genç kız ile ilgili bilinmeyenler
Afili Aşk 14. bölüm 2. fragmanı