GÜNCEL

Binanın dış cephe kaplaması başlarına düşen anne-kız yaralandı

BARTIN’da, kaldırımda yürüyen anne ve kızının başlarına 4 katlı binanın dış cephe kaplamaları düştü. Yaralanan Tülay Karaketik (34) ile kızı Pelin Karaketik(14) tedavi altına alınd

Olay, saat 18.00 sıralarında Kemerköprü Mahallesi Şadırvan Caddesi’nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Tülay Karaketik ile kızı Pelin Karaketik’in başlarına 4 katlı binanın dış cephe kaplamaları düştü. Bir anda yere yığılan anne ve kızının yardımına çevredekiler koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yerde yatan anne ve kızına ilk müdahalede bulundu. Başlarına düşen izolasyon malzemeleri nedeniyle yaralanan anne ve kızı kaldırıldıkları Bartın Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Belediye ekipleri caddede önlem alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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