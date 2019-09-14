Rusya'da elektrikli araç sahile uçtu! O anlar amatör kamerada

Olay, Kaliningrad bölgesinde meydana geldi. Yolda ilerlemekte olan küçük elektrikli araç, bir anda sürücünün kontrolü kaybetmesiyle sahil tarafına doğru yöneldi. Korkulukları aşıp takla atan araç sahile ters şekilde düştü.

Kazada çiftin yaralandığı; kadının, araçtan dökülen akü asidinden yandığı ve durumunun kritik olduğu bildirildi.